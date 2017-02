Reder ongeluk Grave wil schadebedrag inperken

GRAVE/ROTTERDAM - De Duitse rederij Gefo wil de maximale schade inperken die bij het bedrijf kan worden geclaimd na de aanvaring van de stuw in Grave. Het bedrijf vraagt daarvoor in maart aan de Maritieme Kamer van de rechtbank in Rotterdam om een zogenoemd fonds beperkte aansprakelijkheid te mogen instellen. Dat hebben de Rotterdamse rechtbank en het ministerie van Infrastructuur woensdag gezegd.

Door ANP - 15-2-2017, 14:29 (Update 15-2-2017, 14:29)

Een binnenvaarttanker geladen met benzeen ramde op 29 december de stuw in Grave. Daardoor zakte het waterpeil in de Maas en het Maas-Waalkanaal onmiddellijk. Schepen moesten een maand omvaren, terwijl bedrijven langs het water niet bevoorraad konden worden. De schade loopt minimaal in de tientallen miljoenen euro's, maar minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) stelt geen noodfonds in, zo heeft zij aan de Tweede Kamer laten weten.