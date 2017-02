'Benoeming Teeven niet aan de orde'

DEN HAAG - Een benoeming van Fred Teeven in de Raad van State is vooralsnog niet aan de orde. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft niemand voorgedragen om lid te worden van de afdeling van de Raad van State die de regering adviseert.

Door ANP - 15-2-2017, 14:00 (Update 15-2-2017, 14:00)

Plasterk is dat op korte termijn ook niet van plan, zo heeft hij woensdag laten weten, nadat eerder in media was gemeld dat Kamerlid en oud-staatssecretaris Teeven (VVD) naar de Raad van State zou gaan.

De oppositie had opheldering van het kabinet gevraagd. De partijen wijzen erop dat Teeven opstapte om de zogenoemde bonnetjesaffaire en eerder bekendstaat als misdaadbestrijder dan als bewaker van de rechtsstaat.

De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van ons land.