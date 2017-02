Moord Borst blijft ,,goddelijke opdracht''

DEN HAAG - Kan Bart van U. verantwoordelijk worden gehouden voor het doden van politica Els Borst in 2014 en zijn zus Loïs een jaar later? Dat is waar het hoger beroep om draait, dat vanaf woensdag door het hof in Den Haag wordt behandeld.

Door ANP - 15-2-2017, 12:26 (Update 15-2-2017, 12:36)

Van U., onophoudelijk met zijn benen trillend en soms onverstaanbaar mompelend, gaf wederom aan dat hij ,,opdracht" had gekregen om Borst te doden. Toen hij zeven jaar oud was, lag hij in het ziekenhuis. ,,Jezus Christus en de duivel kwamen naar mij toe en zeiden dat ik degene moest doden die verantwoordelijk is voor euthanasie."

Van U. heeft bekend Borst en zijn zus met tientallen messteken te hebben gedood, maar de rechtbank in Rotterdam achtte Van U. vorig jaar in eerste aanleg niet toerekeningsvatbaar en legde tbs op. Het Openbaar Ministerie had ook acht jaar cel geëist en ging in beroep.

Eierkoeken

Zijn zus Loïs, met wie hij samenwoonde, moest dood omdat ze hem pestte. ,,Ze had eierkoeken gekocht terwijl ze wist dat ik daar niet van hou. De pesterijen moesten ophouden." De rechter vroeg Van U. hoe hij - ruim twee jaar later - aankijkt tegen het doden van zijn zus. ,,Het is niet goed he, mag niet."

Zowel de familie van Van U. als de schoonzoon van Els Borst is aanwezig bij de behandeling. De rechter gaf vooraf al aan dat het een zware dag voor hen zou zijn, ,,met pijnlijke en schokkende details". Zo kwam voor het eerst in deze zaak een handkruisboog aan de orde. Van U. vertelde dat hij daarmee met een pijl op Borst had geschoten, nog voordat hij haar met een mes zou hebben gestoken. Het letsel dat de politica echter had, kon volgens deskundigen niet door een pijl zijn veroorzaakt. Ook werd de boog niet gevonden.

Voor de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep zijn drie dagen uitgetrokken. Op woensdag en donderdag komen deskundigen aan het woord over de zaak, op vrijdag volgt het requisitoir van het Openbaar Ministerie met de strafeis.