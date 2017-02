Bendes stelen steeds vaker lading uit trucks

DRIEBERGEN - Vrachtwagens met kostbare lading zijn steeds vaker het doelwit van bendes die op parkeerplaatsen of zelfs rijdend de trailers leeghalen. Deze ladingdiefstal vindt vooral plaats op en langs snelwegen in het zuiden van Nederland. Met name de grensovergang bij Hazeldonk is een ware hotspot voor deze bendes.

Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2016 van de politie. In 2015 werd nog 177 keer lading ontvreemd, in 2016 was dat 226 keer, een stijging van bijna 30 procent. Het aantal vrachtauto’s dat werd gestolen nam af van 150 in 2015 naar 110 in 2016, een daling van 27 procent. Ook het aantal pogingen om lading te stelen steeg van 131 naar 191.

Verzorgingsplaatsen langs de A67, A73 en A2 vormden vaak de plaats delict. Verzorgingsplaats Hazeldonk langs de A16 gaat voorop; veertig maal werd hier in 2016 lading gestolen.