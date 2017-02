'Dreiging terugkerende jihadisten neemt toe'

ANP 'Dreiging terugkerende jihadisten neemt toe'

DEN HAAG - Terugkerende jihadisten uit het strijdgebied in Syrië en Irak vormen een steeds grotere dreiging voor de veiligheid in Nederland. Het gaat om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.

Door ANP - 15-2-2017, 8:01 (Update 15-2-2017, 8:01)

Die waarschuwing geeft de inlichtingendienst AIVD woensdag in een rapport over terugkeerders. De dienst verwacht, nu de strijdgroepen in Syrië en Irak steeds verder in het nauw worden gedreven, dat steeds meer Nederlandse jihadisten terug willen. ,,Hoewel het verloop van de terugkeer moeilijk te voorspellen is, verwacht de AIVD dat deze terugkeer eerder druppelsgewijs zal verlopen dan met grote aantallen tegelijk'', aldus de dienst.

De huidige groep terugkeerders zou een grotere dreiging vormen dan voorheen. ,,Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk. Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.''