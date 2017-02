Van Dam: meer geld voor natuur

DEN HAAG - Het nieuwe kabinet moet extra geld uittrekken voor natuurbeheer. Er is elk jaar zeker 100 tot 200 miljoen euro extra nodig, stelt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) woensdag in Trouw.

Door ANP - 15-2-2017, 7:03 (Update 15-2-2017, 7:03)

Van Dam (PvdA) vreest dat een nieuw kabinet na de verkiezingen gaat bezuinigen op natuur, zoals ook het kabinet-Rutte I deed. ,,Onder Rutte I draaide alles om economie en geld. De rest werd bestempeld als linkse hobby.’’ En: ,,Mijn vrees is dat straks in de formatie hetzelfde gebeurt als in 2010 met Mark Rutte en Maxime Verhagen. Dat was bijna een Trumpistisch kabinet avant la lettre.’’

Onder de huidige coalitie van VVD en PvdA gaat het volgens Van Dam weer de goede kant op met de natuur. ,,Het nieuwe kabinet staat voor een belangrijke keuze. Met 100 tot 200 miljoen euro extra zit je weer op het niveau van voor de snoeibeurt van het kabinet-Rutte I. Met dat geld kun je het Natuurnetwerk Nederland vergroten en met name verbindingen tussen bestaande gebieden. En we moeten fors inzetten op natuurlijk boeren, het agrarisch natuurbeheer.’’