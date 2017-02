Bijna 13 miljoen Nederlanders mogen stemmen

ANP Bijna 13 miljoen Nederlanders mogen stemmen

DEN HAAG - Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart mogen 12,9 miljoen Nederlanders hun stem uitbrengen. Dat zijn er ruim 300.000 meer dan bij de vorige verkiezingen in 2012. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het CBS.

Door ANP - 15-2-2017, 7:02 (Update 15-2-2017, 7:02)

Vrijwel iedereen van 18 jaar of ouder met een Nederlandse nationaliteit is kiesgerechtigd. Ongeveer 850.000 jongeren, die bij de verkiezingen in 2012 nog geen 18 jaar waren, mogen dit keer voor het erst hun stem uitbrengen.

Naast de kiesgerechtigden in eigen land mogen ook Nederlanders in het buitenland, als zij zich daarvoor lieten registreren, hun stem uitbrengen. Volgens een voorlopige opgave van de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor de registratie, hebben ruim 75.000 mensen dat gedaan. Dat is veel meer dan bij de verkiezingen in 2012 toen 48.000 mensen zich registreerden.