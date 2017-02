PvdA wil seksuele intimidatie bestraffen

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) wil seksuele intimidatie op straat strafbaar stellen. Wie bijvoorbeeld vrouwen nasist, lastigvalt en achtervolgt en het erg bont maakt, riskeert als het aan Marcouch ligt voortaan drie maanden cel of een flinke boete.

Door ANP - 15-2-2017, 6:30 (Update 15-2-2017, 6:30)

De PvdA'er dient woensdag een voorstel in om het vergrijp in het Wetboek van Strafrecht op te nemen. Hij wil niet van potentiële slachtoffers vragen om zich bijvoorbeeld een grote mond aan te meten of een cursus zelfverdediging te volgen, maar wil daders kunnen vervolgen. Die maken tenslotte hun slachtoffers het leven zuur en bedreigen de openbare orde.

Volgens Marcouch is seksuele intimidatie van vrouwen en homo's in sommige wijken schering en inslag. Hij signaleert dat ,,vrouwen en meisjes onzeker worden, bepaalde gebieden gaan mijden of zich anders gaan kleden''. ,,Ze worden onvrij.''

Wangedrag

Steden als Amsterdam werken zelf al aan een verbod op dit soort wangedrag. Of gemeenten daarover mogen beslissen is echter onzeker. Daarom wil Marcouch de wet wijzigen.

Het Kamerlid wil seksuele intimidatie aanmerken als overtreding en niet als misdrijf. Een overtreding is veel gemakkelijker te bewijzen.