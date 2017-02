Boete voor te laat betalende bedrijven

ANP Boete voor te laat betalende bedrijven

DEN HAAG - Kleine leveranciers moeten binnen zestig dagen worden betaald door de bedrijven waaraan ze leveren. Bedrijven die deze maximumtermijn overschrijden kunnen in de toekomst op een boete rekenen. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor het initiatiefwetsvoorstel van CDA en PvdA dat dit regelt.

Door ANP - 14-2-2017, 17:59 (Update 14-2-2017, 17:59)

De voorgestelde boete bedraagt 8 procent van de oorspronkelijke rekening. Volgens Agnes Mulder (CDA) wordt er nu jaarlijks nog voor 7 miljard euro aan facturen te laat uitbetaald. ,,Zo komen mkb'ers en zzp'ers in financiële problemen en kunnen hierdoor amper het hoofd boven water houden'', zegt Mulder. ,,Met dit wetsvoorstel komt daar een einde aan. Op tijd betalen is tenslotte normaal.''

Ook Mei Li Vos (PvdA) is blij dat kleine leveranciers op deze manier in bescherming worden genomen. ,,Hierdoor wordt de macht van de grootbedrijven ten opzichte van de kleine leveranciers ingeperkt. En dat is hard nodig.''