Kamer wil limiet aan ouderbijdrage

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat er een limiet komt voor de vrijwillige bijdrage die scholen aan ouders mogen vragen. PvdA en SP kregen dinsdag de steun van een Kamermeerderheid voor dat plan, dat ervoor moet zorgen dat ook minder welgestelde ouders hun kinderen naar de school van hun keuze kunnen sturen.

Door ANP - 14-2-2017, 17:24 (Update 14-2-2017, 17:51)

Verantwoordelijk staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) voelt niets voor het begrenzen van de ouderbijdrage. Hij wijst erop dat die vrijwillig blijft en ouders dus ook kunnen weigeren.

Volgens PvdA'er Joyce Vermue en haar SP-collega Jasper van Dijk nam de tweedeling tussen arme en rijke scholen toe doordat de ouderbijdrage steeds hoger werd. Door een hoge ouderbijdrage te vragen zouden scholen ook minder rijke gezinnen afschrikken. ,,Scholen moeten in Den Haag pleiten voor meer financiering in plaats van de rekening neer te leggen bij ouders'', vindt Van Dijk.

,,Geen kind mag buitenspel staan omdat zijn of haar ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen betalen. Kinderen met verschillende achtergronden komen elkaar daardoor niet meer tegen op school. In Nederland moeten we het samen doen, segregatie in het onderwijs past daar niet bij. De spelregels moeten eerlijk en helder zijn: geen kind mag buitengesloten worden", aldus Vermue.