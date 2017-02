Kamer wil opheldering over 'benoeming' Teeven

DEN HAAG - De oppositie wil opheldering van het kabinet over de veronderstelde aanstaande benoeming van Fred Teeven tot lid van de Raad van State. Tenzij van een voordracht nog geen sprake is, zoals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra stelt.

Door ANP - 14-2-2017, 16:55 (Update 14-2-2017, 16:58)

SP'er Ronald van Raak vroeg om een debat over de benoeming van het Tweede Kamerlid en oud-staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, waarover NRC Handelsblad zaterdag berichtte. De oppositie heeft daar vraagtekens bij. Zij wijst erop dat Teeven moest opstappen om de zogenoemde bonnetjesaffaire en eerder bekendstaat als misdaadbestrijder dan als bewaker van de rechtsstaat. De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van ons land.

De Kamer moet zich volgens Van Raak, die steun kreeg van de voltallige oppositie, kunnen uitspreken over een zo omstreden benoeming voor de belangrijke Raad van State. VVD en PvdA voelen daar echter niets voor. Van Raak verzocht de Kamervoorzitter daarop om dan maar uit eigen beweging een debat in te plannen. Zij wacht nu antwoord van het kabinet af.

Onsmakelijk

Zijlstra noemde het aandringen van de oppositie ,,wat onsmakelijk'', ook al ,,snap ik best, gezien de geschiedenis, dat er gevoelens over zijn''. Hij wees erop dat de Kamer zich doorgaans terughoudend opstelt als het over personen gaat. De ministerraad spreekt bovendien vrijdag nog helemaal niet over een benoeming van Teeven, is Zijlstra naar eigen zeggen verzekerd.

De oppositie, maar ook een enkel PvdA-Kamerlid, reageerden afgelopen weekeinde schamper of zelfs verontwaardigd op de veronderstelde voordracht.