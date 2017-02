RTL houdt verkiezingsdebat zonder PVV en VVD

DEN HAAG - RTL houdt op 26 februari toch een verkiezingsdebat, ondanks de recente afzeggingen van de PVV en de VVD. Dat heeft de zender dinsdag bekendgemaakt. Vijf partijen doen mee: CDA, D66, GroenLinks, PvdA en SP.

Door ANP - 14-2-2017, 15:57 (Update 14-2-2017, 16:17)

De zender zei vorige week nog dat het zogenoemde premiersdebat niet door zou gaan vanwege de afmeldingen van premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders. Zij zeiden af omdat RTL zich in hun ogen niet aan eerder gemaakte afspraken hield.

Het debat zou oorspronkelijk gaan tussen de vier grootste partijen in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van diverse peilingen. De verschillen tussen de nummer vier (D66) en vijf (GroenLinks) waren echter zo klein dat het binnen de zogenoemde statistische foutmarge zat. RTL besloot daarom een vijfde uitnodiging te versturen, waarna Wilders en Rutte zich terugtrokken.

Massale roep

RTL zegt in een verklaring overstag te zijn gegaan na ,,een massale roep van kijkers om meer debat op tv''. ,,We hebben gemerkt dat heel veel kiezers zoekende zijn en behoefte hebben aan meer informatie'', aldus hoofdredacteur Harm Tasselaar. ,,Ze stellen ons actief die vraag. Ook onder de politieke partijen is er een breed gedeelde wens om prime time de degens te kruisen en kiezers te informeren over hun belangrijkste standpunten. We zien het als onze taak om aan die behoefte tegemoet te komen.''

De lijsttrekkers van de vijf partijen hebben allen toegezegd. Het debat vindt plaats in theater De Rode Hoed en staat onder leiding van RTL-verslaggever Frits Wester.