'Jongeren DENK aangesproken op nepprofielen'

ANP 'Jongeren DENK aangesproken op nepprofielen'

DEN HAAG - Een ,,aantal jongeren'' zat achter de nepprofielen op sociale media van DENK om tegenstanders aan te vallen en reclame te maken voor de eigen partij. Dat heeft DENK-voorman Tunahan Kuzu dinsdag gezegd.

Door ANP - 14-2-2017, 15:17 (Update 14-2-2017, 15:17)

De vraag of hij zelf weet had van de 'internettrollen' beantwoordde Kuzu niet. Volgens hem zijn de jongeren erop aangesproken en zal het niet meer gebeuren. Volgens het Kamerlid heeft de partij een enkeling kunnen achterhalen, maar gaat het niet om tientallen nepaccounts, zoals in mediaberichten is gemeld.

NRC Handelsblad onthulde afgelopen week het gebruik van nepaccounts.