Dijksma: winst ov-chipkaart naar reiziger

DEN HAAG - Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) wil dat Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, snel met een plan komt waarin het duidelijk maakt hoe de onderneming in de toekomst de winst wil inzetten voor de reiziger. Het AD meldde dinsdag dat Translink van 2011 tot en met 2015 ruim 55 miljoen euro winst maakte.

Door ANP - 14-2-2017, 15:06 (Update 14-2-2017, 15:06)

Volgens het bedrijf wordt de winst gebruikt om de aanloopkosten voor de invoering van de ov-chipkaart terug te betalen. Maar als dat is gebeurd, moet het geld niet meer naar de aandeelhouders maar naar de reiziger, aldus Dijksma in een reactie. ,,Dit lijkt me ook logisch: Translink heeft geen winstoogmerk."

Verder wil ze dat de onderneming - die in handen is van de vervoersbedrijven zoals NS - gaat kijken of de ov-chipkaart langer mee kan dan de huidige vijf jaar. Ook moet bekeken worden of de kosten voor verlenging ,,substantieel" omlaag kunnen.