ANP Celstraffen geëist tegen leden No Surrender

UTRECHT - Tegen enkele leden van de omstreden motorclub No Surrender zijn dinsdag door het Openbaar Ministerie in Utrecht celstraffen geëist van acht tot twaalf maanden. De vier verdachten hebben zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan ,,een palet aan strafbare feiten''.

Door ANP - 14-2-2017, 14:58 (Update 14-2-2017, 14:58)

Het gaat onder meer om drugshandel, het vervalsen van hypotheekgegevens en leaseovereenkomsten, merkvervalsing, het bezit van stroomstootwapens en het financieel uitkleden van twee eigenaren van een motorzaak in Waardenburg. Zo bracht de 43-jarige hoofdverdachte uit Utrecht een partij afgekeurde verf op de markt in bussen met valse stickers van het merk Sigma. Een 44-jarige verdachte uit Hilversum nam twee andere No Surrenderleden mee om een criminele schuld over een grote hoeveelheid hennep te vereffenen. Daarbij werden de slachtoffers onder zware psychische druk gezet.

Het OM meent dat op basis van verklaringen, tapgesprekken, videobeelden en financiële gegevens voldoende bewijs is verzameld. ,,Het beeld in dit onderzoek is dat ze zich met van alles en nog wat bezighielden en daar zat niets legaals bij”, aldus de officier van justitie.