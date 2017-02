Jeugd-tbs'er komt vrij na Facebookmoord

ANP Jeugd-tbs'er komt vrij na Facebookmoord

ARNHEM - De uitlokker van de zogenoemde Facebookmoord in Arnhem in januari 2012 komt onder voorwaarden vrij. Daartoe heeft de rechtbank in Arnhem dinsdag besloten, op voorspraak van de officier van justitie.

Door ANP - 14-2-2017, 14:53 (Update 14-2-2017, 14:53)

Deze 22-jarige Wesley C. uit Rotterdam, die in 2012 een moord uitlokte op Joyce 'Winsie' Hau (15) uit Arnhem, heeft in de afgelopen vijf jaar ,,een duidelijke positieve groei laten zien'', aldus de rechtbank. Hij kan omgaan met verantwoordelijkheden en vrijheden en heeft ook werk. Het risico op herhaling is klein, aldus de rechtbank.

De man was betrokken bij de geruchtmakende Facebookmoord. Drie jonge tieners, twee jongens en het meisje Polly W. uit Arnhem, beraamden toen een plan voor de moord op Joyce Hau, die op Facebook zou hebben geroddeld over Polly's avonturen met jongens.

Joyce Hau werd op 14 januari 2012 neergestoken in de deuropening van haar ouderlijk woning door de derde betrokkene, de door Wesley ingeschakelde Jinhua K. Het meisje overleed enkele dagen later. Ook haar vader raakte daarbij gewond. De jeugd-tbs van K., nu negentien jaar, is door de rechtbank met negen maanden verlengd.