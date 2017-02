Ook stemhokjes op Eindhoven Airport

ANP Ook stemhokjes op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Als tweede luchthaven in Nederland biedt Eindhoven Airport de mogelijkheid om te stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Op 15 maart is van 05.30 tot 18.00 uur een stembureau geopend in de hal van de terminal, aldus een woordvoerster dinsdag.

Door ANP - 14-2-2017, 14:04 (Update 14-2-2017, 14:04)

Op Schiphol wordt al enkele jaren een stembureau ingericht bij verkiezingen. De luchthaven moest overigens bij voorgaande verkiezingen enkele honderden mensen teleurstellen omdat die vergeten waren hun stempas om te ruilen voor een kiezerspas.

Inwoners van de gemeenten Haarlemmermeer en Eindhoven kunnen op 15 maart zonder problemen gebruikmaken van de stemservice op hun luchthaven. Maar personeel en reizigers die buiten de twee gemeenten wonen, moeten een kiezerspas tonen. De pas maakt het mogelijk op andere plekken in het land te stemmen.