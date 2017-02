Werkstraf voor voormalige COA-directeur

DEN HAAG - Voormalig COA-directeur Nurten Albayrak is dinsdag in hoger beroep door het gerechtshof in Den Haag tot een werkstraf van honderd uur veroordeeld.

Door ANP - 14-2-2017, 13:46 (Update 14-2-2017, 13:46)

Volgens het hof is bewezen dat zij in september 2011 haar secretaresse opdracht heeft gegeven om achteraf werkafspraken in haar digitale agenda te zetten, die in werkelijkheid niet hadden plaatsgevonden. Daarmee kon zij het privégebruik van haar dienstauto maskeren, aldus het hof. Dat leidt tot een veroordeling wegens valsheid in geschrifte.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag stelden eerder al vast dat het ontslag terecht was.

Werkstraf

Zij kwam In september 2011 in opspraak na berichtgeving door de NOS over haar functioneren als directeur. Zo verdiende zij meer dan de balkenendenorm en werd ze beschuldigd van privégebruik van haar dienstauto.

De rechtbank Den Haag legde haar in eerste instantie 140 uur werkstraf op.