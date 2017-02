Hoge Raad: verkoper Mein Kampf niet strafbaar

ANP Hoge Raad: verkoper Mein Kampf niet strafbaar

DEN HAAG - De man die historische exemplaren van het boek Mein Kampf van Adolf Hitler verkocht, is niet strafbaar. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Daarmee zijn de mogelijkheden voor het Openbaar Ministerie uitgeput om de verkoper te vervolgen.

Door ANP - 14-2-2017, 13:16 (Update 14-2-2017, 13:16)

Het hof bepaalde eerder al dat de verkoper er niet op uit was de boeken te verkopen vanwege de antisemitische passages, maar om de historische betekenis van het werk. Om die reden vond het hof het niet noodzakelijk de vrijheid van meningsuiting in te perken. Het verspreiden van informatie (bijvoorbeeld in de vorm van een boek) wordt gezien als vrijheid van meningsuiting. Inperking daarvan kan alleen als er een ,,dringende maatschappelijke noodzaak'' is. En daar was geen sprake van, te meer omdat de tekst van Mein Kampf ook gewoon online bekeken kan worden, aldus de rechters.

Het OM was tegen deze uitspraak in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, maar dat is dinsdag verworpen. Ondanks het antisemitische karakter van het boek kon het hof toch tot zijn oordeel komen, aldus het hoogste rechtscollege.