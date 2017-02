Hoge Raad geeft Hooijmaijers strafvermindering

DEN HAAG - De Hoge Raad heeft de veroordeling van voormalig VVD-provinciebestuurder Ton Hooijmaijers wegens omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen dinsdag bevestigd. In een arrest geeft het hoogste rechtscollege echter wel een korting van twee maanden op de opgelegde gevangenisstraf van 2,5 jaar, die het gerechtshof in Amsterdam in april 2015 aan de ex-gedeputeerde oplegde.

Door ANP - 14-2-2017, 12:55 (Update 14-2-2017, 12:55)

Oorzaak voor de strafvermindering is volgens de Hoge Raad dat de redelijke termijn voor het inzenden van stukken door het hof is overschreden.

Hooijmaijers werd eind 2013 door de rechtbank in Haarlem na een eis van vier jaar tot drie jaar cel veroordeeld wegens omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.