ANP CO2-uitstoot eind 2016 gestegen

DEN HAAG - De uitstoot van kooldioxide (CO2) is in het laatste kwartaal van 2016 met 7,3 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hogere uitstoot van het broeikasgas is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek het gevolg van de koudere winter. In november en december was het een stuk kouder dan een jaar eerder. Daardoor werd meer gas verbruikt voor verwarming van huizen en bedrijfspanden.

Door ANP - 14-2-2017, 11:33 (Update 14-2-2017, 11:33)

De uitstoot ging ook fors omhoog omdat energiebedrijven de productie opschroefden. Dat was nodig om aan de vraag vanuit het buitenland te voldoen.

Milieuorganisatie Greenpeace vreest dat de CO2-uitstoot alleen maar toeneemt. ,,Door de komst van de nieuwe kolencentrales in Nederland zal de CO2-uitstoot verder blijven stijgen, want die centrales gaan massaal stroom exporteren. Daardoor zal Nederland het klimaatdoel van 25 procent minder CO2 in 2020 dat is opgelegd door de rechter, niet gaan halen'', laat een woordvoerder van Greenpeace weten. ,,Minister Kamp wil ons doen geloven dat Nederland juist veel stroom gaat importeren maar die analyse blijkt niet te kloppen. Een volgend kabinet moet daarom overgaan tot het sluiten van kolencentrales om de klimaatdoelen alsnog te halen.''