ANP Kamp: in 4 jaar van krimp naar stabiele groei

DEN HAAG - Nederland is in vier jaar van een economische krimp van 1 procent naar een ,,stabiele groei'' van 2 procent gegaan. Dat zei minister Henk Kamp (Economische Zaken) dinsdag in een reactie op de jongste groeicijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 14-2-2017, 10:21 (Update 14-2-2017, 10:21)

Kamp benadrukte dat Nederland het vorig jaar beter heeft gedaan dan de omringende landen. ,,Dat was ook nodig, want we hebben wat in te halen´, erkende hij. Het economisch herstel in ons land bleef de laatste jaren juist achter, vooral door de harde neergang op de woningmarkt.

Tijd om achterover te leunen is er volgens de minister niet. ,,We moeten alert blijven op internationale ontwikkelingen en ons eigen huis op orde houden'', zei hij. Vooral het Britse vertrek uit de EU en het protectionisme van de nieuwe Amerikaanse regering zijn een bron van zorg, omdat de export daardoor kan worden getroffen.