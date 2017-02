Doorzoekingen bij islamitische stichtingen

ANP Doorzoekingen bij islamitische stichtingen

GELEEN - Bij twee stichtingen in Zuid-Limburg en op andere locaties in de provincie worden wegens vermoedens van witwassen dinsdag doorzoekingen verricht door de politie en de FIOD, onder leiding van het Openbaar Ministerie. In onder meer een gebedshuis wordt gezocht naar bewijsmateriaal.

Door ANP - 14-2-2017, 10:17 (Update 14-2-2017, 10:17)

Het onderzoek is al in 2015 begonnen op grond van van meldingen over mogelijk verdachte transacties, meldt het OM. De betrokken stichtingen zijn Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care in Geleen.

Behalve in de gemeente Sittard-Geleen wordt ook gezocht in Beek, Heerlen en Stein. Het merendeel van de locaties betreft woningen. Daarnaast worden enkele bedrijfspanden en een loods doorzocht.