Paginagrote valentijnsboodschap SGP

ANP Paginagrote valentijnsboodschap SGP

DEN HAAG - De SGP heeft een paginagrote valentijnsboodschap laten afdrukken in landelijke kranten. In de open brief van SGP-leider Kees van der Staaij, voorzien van een stemvakje met een hartje, worden stellen opgeroepen in elkaar te investeren: Kies elkaar.

Door ANP - 14-2-2017, 8:07 (Update 14-2-2017, 8:07)

In een interview met het AD verklaart Van der Staaij: ,,In de politiek gaat het toch vaak over of de koopkracht er met 0,1 procent op vooruitgaat of niet. Dat is ook belangrijk, maar hoe het met de relatie gaat heeft meer impact op de kwaliteit van leven.''

In zijn brief noemt hij ,,een stabiele relatie, gebaseerd op liefde en trouw één van de kostbaarste dingen in het leven''. Van der Staaij geeft ook tips voor een goede relatie. ,,Verras je geliefde. Niet alleen met een bos bloemen. Maar ook door een keer de stofzuiger te pakken terwijl je daar eigenlijk een hekel aan hebt.''