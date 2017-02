’Geld onderwijs verdwijnt in gat’

DEN HAAG - Met de verkiezingen in zicht, beloven politieke partijen miljarden euro’s in het onderwijs te pompen. Maar het veld is kritisch en wijst op eerder toegezegd onderwijsgeld dat in rook opgegaan lijkt te zijn. Er wordt daarom gepleit voor een betere verantwoording van de onderwijsfinanciën.

Door Arianne Mantel en Lise Witteman - 13-2-2017, 23:01 (Update 13-2-2017, 23:01)

D66 en PvdA probeerden elkaar gisteren te overtroeven met de mooiste onderwijsvergezichten. D66-leider Pechtold bood 4,5 miljard. Met 5 miljard toepte de PvdA daar overheen. Vanuit de sector worden de beloftes echter met scepsis ontvangen....