Trots op postuum erekruis

BARENDRECHT - Dat de geschiedenis bikkelhard is, weet Karel Tellings (75) als geen ander. Nadat zijn vader omkwam bij de Slag in de Javazee groeide hij op in een weeshuis. Pas op latere leeftijd nam zijn bestaan een wonderbaarlijke wending.

Door Olof van Joolen - 13-2-2017, 22:56 (Update 13-2-2017, 22:56)

Tellings bleek een prins te zijn. Morgen is de cirkel rond wanneer hij voor de vader die hij nooit kende het Mobilisatie-Oorlogskruis in ontvangst neemt, een onderscheiding voor Tweede Wereldoorlog-veteranen.

Eigenlijk kan de op Java geboren Tellings het bijna zes jaar nadat hij...