ANP Burgemeester Arnhem keert niet meer terug

ARNHEM - Herman Kaiser keert niet meer terug als burgemeester van Arnhem. De 62-jarige CDA'er zat sinds september vorig jaar ziek thuis en heeft nu van de bedrijfsarts te horen gekregen dat het niet raadzaam is zijn functie weer op te pakken. Kaiser is erg teleurgesteld, liet hij de gemeenteraad maandag weten.

Door ANP - 13-2-2017, 20:03 (Update 13-2-2017, 20:03)

Kaiser meldde zich in juli voor de eerste keer ziek wegens heupklachten. Enige tijd later ging hij weer aan de slag, maar een paar weken later moest hij zich opnieuw ziek melden.

Kaiser trad in 2013 in Arnhem aan en voormalig commissaris van de koningin in Utrecht Boele Staal neemt waar. De stad moet nu op zoek naar een nieuwe burgemeester.