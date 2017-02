Eis 14 jaar cel voor doodslag fruitplukster

ARNHEM - Voor doodslag op zijn vrouw en voor het wegmaken van haar lichaam heeft de officier van justitie in Arnhem maandag veertien jaar gevangenisstraf geëist tegen een 35-jarige Pool.

Volgens het OM heeft de man zijn vrouw, een Poolse fruitplukster van 37 jaar, op 26 mei 2016 tweemaal met een mes in de hals gestoken. Hij verborg haar lichaam vervolgens in de boomgaard van haar werkgever in het Gelderse Ophemert.

Volgens de officier van justitie kan niet worden bewezen dat sprake was van een vooropgezet plan om de vrouw te doden. Wel is er volgens het OM voldoende bewijs voor doodslag. In de auto en in de caravan van de man zijn bloedsporen van de vrouw aangetroffen. Hij gaf zijn vrouw bij de politie als vermist op. Op camerabeelden, opgenomen bij een parkeerplaats, is volgens het OM te zien dat de verdachte met het lichaam van het slachtoffer over zijn schouder wegrent.

Extra leed

De officier rekent het de verdachte zwaar aan dat hij de nabestaanden extra leed heeft toegebracht door het scenario van de vermissing te bedenken. Hij speelde volgens het OM op ,,geraffineerde, respectloze en mensonterende wijze'' een spel met politie, collega’s en familie door hen op een dwaalspoor te zetten.

,,Daardoor bleef iedereen hopen dat de vrouw nog zou leven'’, aldus de officier van justitie. De verdachte zweeg een week over de gebeurtenissen en gaf pas openheid van zaken nadat hem de camerabeelden waren getoond.

De verdachte wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht. Hij hoort over twee weken het vonnis.