ANP ToN en Vrouwenpartij vangen bot bij rechter

DEN HAAG - Trots op Nederland (ToN) en de Vrouwenpartij mogen definitief niet meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Beide partijen zijn door de Kiesraad terecht uitgesloten omdat ze de verplichte waarborgsom niet hadden betaald, vindt de Raad van State.

Door ANP - 13-2-2017, 16:52 (Update 13-2-2017, 17:33)

ToN en de Vrouwenpartij wilden de waarborgsom, die 11.250 euro bedraagt, niet voldoen. Partijen die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd moeten die borg vooraf opbrengen. Ze krijgen die terug als ze een Kamerzetel behalen.

Volgens ToN en de Vrouwenpartij gaat de eis van de Kiesraad in tegen de Grondwet. Maar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, oordeelde dat de voorwaarde ,,geen wezenlijke belemmering'' voor nieuwe partijen is.

Straatsburg

Sander van den Raadt, die lijsttrekker wilde zijn van ToN, wil nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg stappen. Hij had van de Raad van State een ,,baanbrekend'' oordeel verwacht.

ToN en de Vrouwenpartij vinden dat bestaande partijen worden bevoordeeld boven nieuwkomers, omdat die geen ondersteuningsverklaringen hoeven in te leveren en ook geen waarborgsom hoeven te betalen. Om een proefproces uit te lokken, voldeden ze 11,25 euro in plaats van de vereiste 11.250 euro.

Ongegrond

Ook het beroep van ’Jezus Leeft’ om in meer kieskringen mee te doen verklaarde de Raad van State ongegrond. 'Jezus Leeft’ mag alleen in Dordrecht, Tilburg, Utrecht, Arnhem, Nijmegen, Leiden en Lelystad meedoen.

De Burger Beweging, Lokaal in de Kamer en Mens en Spirit kregen wel gelijk van de bestuursrechter. Lokaal in de Kamer mag van de Raad van State alsnog meedoen in Zwolle. Twee kandidaten van de Burger Beweging mogen alsnog op de kandidatenlijst van de partij. De kiesraad schrapte het tweetal eerder van de kandidatenlijst omdat zij geen geldig identiteitsbewijs hadden ingeleverd. Hetzelfde geldt voor vier kandidaten voor Mens en Spirit in Arnhem.