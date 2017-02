Flexibele AOW eerst duurder, later goedkoper

DEN HAAG - Een flexibele AOW-leeftijd is voor het Rijk aanvankelijk duurder, maar over vijftig jaar goedkoper. Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) becijferd.

Het CPB keek naar het voorstel van onafhankelijk Tweede Kamerlid Norbert Klein. Hij wil dat mensen maximaal twee jaar eerder of vijf jaar later dan de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken.

Dat leidt aanvankelijk tot 400 miljoen euro jaarlijks aan extra uitgaven, maar rond 2060 is dat omgekeerd in 200 miljoen jaarlijks minder. Waarschijnlijk stoppen meer mensen eerder, en krijgen dan voor de rest van hun leven een lagere AOW dan als ze de uitkering later laten ingaan.

De vakcentrale FNV is een groot voorstander van een flexibele AOW, vooral voor mensen met een zwaar beroep.