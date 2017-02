OM slaat plank mis, zegt verdediging Aydin C.

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) slaat in de zaak tegen de vermeende webcam-afperser Aydin C. de plank volledig mis. Software waarmee zijn digitale gangen werden nagegaan kon niet door de beugel, afluisterapparatuur in de woning van C. faalde op belangrijke momenten en bovendien zijn profielen op sociale media die voor afpersingen werden gebruikt niet aan hem te koppelen.

Dit hebben zijn advocaten Robert Malewicz en Chana Grijsen maandag gezegd voor de rechtbank in Amsterdam. Daar hoorde de 38-jarige Tilburger afgelopen week tien jaar en acht maanden gevangenisstraf tegen zich eisen voor aanranding en afpersing via de webcam van 34 jonge meisjes en vijf homoseksuele mannen. Hij is verder beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.

Zijn beide raadslieden vinden dat C. moet worden vrijgesproken. Uit een analyse van de computerdata in de zaak blijkt volgens hen dat de Tilburger niet in verband is te brengen met de persoonsprofielen op sociale media en de fysieke IP-adressen die bij de aanrandingen en afpersingen werden gebruikt. Met een deel van de slachtoffers werd bovendien gechat toen C. vast zat, aldus Malewicz.

De strafpleiters claimen ook dat in de woning van C. geplaatste afluisterapparatuur heeft gefaald. Door urenlange 'gaten' in de opnamen zijn belangrijke momenten niet vastgelegd en andere - bijvoorbeeld als C. gesprekken met zichzelf lijkt te voeren - verkeerd opgevat of uit hun context getrokken. ,,Zo is een vertekend beeld ontstaan", aldus Malewicz.