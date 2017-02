Duizenden cyberaanvallen treffen Kadaster

ANP Duizenden cyberaanvallen treffen Kadaster

DEN HAAG - Het Kadaster is elke maand het doelwit van circa 11.000 DDoS-aanvallen en hackpogingen. Geen enkele aanval heeft geleid tot inbreuk op of de aantasting van de computersystemen van de organisatie.

Door ANP - 13-2-2017, 15:10 (Update 13-2-2017, 15:10)

Het Kadaster laat dit maandag weten in reactie op berichtgeving door het Financieele Dagblad. De zakenkrant meldde dat slepende computerproblemen het Kadaster plagen met onacceptabel grote veiligheidskwesties als gevolg. Volgens het FD is het systeem zo lek dat het Kadaster vreest dat foutieve informatie in de registraties van onroerendgoedbezit, hypothecaire onderpanden en beslagen kan sluipen.

In de reactie laat het Kadaster weten dat er op dit moment geen enkele aanleiding is te twijfelen aan de continuïteit van de bedrijfsprocessen en de informatieveiliging van de organisatie. ,,Onze infrastructuur kent gescheiden systemen. Uiteraard werken we altijd aan verbetering en worden maatregelen getroffen voor onze informatiebeveiliging door interne en externe onderzoeken.'' Het Kadaster meldt dat die onderzoeken elk jaar opnieuw worden gedaan.