ANP Weer grote drugsvondst in Zeeland

KAPELLE - De politie in Zeeland heeft zondagmiddag opnieuw een grote hoeveelheid grondstoffen gevonden waarmee synthetische drugs kunnen worden gemaakt. De spullen werden aangetroffen in een vrachtwagen in de polder bij Kloetinge.

Door ANP - 12-2-2017, 19:14 (Update 12-2-2017, 19:14)

De vrachtwagen stond langs de kant van de weg, had een lekke band en bleek gestolen. Toen de politie de wagen wilde laten weg takelen, bleek de laadbak erg zwaar beladen. Nadere inspectie wees uit dat dat kwam omdat er een grote hoeveelheid grondstoffen voor synthetische drugs lag. Hoeveel precies is nog onbekend. Zondagavond was de politie nog aan het uitzoeken om welke spullen het precies gaat, meldde de politie.

De vondst is minder groot dan die van donderdag toen in Rilland een vrachtwagen met aanhanger werd gevonden. Daarin zaten grondstoffen waarmee 1 miljard xtc-pillen kunnen worden gemaakt.