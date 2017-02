Mondriaan heeft veel bekijks in Gemeentemuseum

DEN HAAG - Het Gemeentemuseum in Den Haag had zondag een van zijn drukste dagen ooit. Ruim 4000 mensen namen een kijkje bij de tentoonstelling met werk van Piet Mondriaan en Bart van der Leck dat daar tot en met 21 mei is te zien.

Door ANP - 12-2-2017, 17:49 (Update 12-2-2017, 17:49)

De toegang was gratis. ,,We willen graag dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het unieke werk van de kunstenaars van De Stijl. En dat is zondag meer dan geslaagd’’, aldus een tevreden directeur Benno Tempel. Dit jaar wordt gevierd dat het een eeuw geleden is dat het tijdschrift De Stijl werd opgericht door Theo van Doesburg. Met onder anderen Piet Mondriaan, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld vormde hij ook de gelijknamige kunstbeweging. De kunstenaars wilden aansluiten op moderne ontwikkelingen, en dan vooral met eenvoudige vormen en primaire kleuren en verder zwart, wit en grijs. De Stijl is nog steeds van invloed op de kunst, de architectuur en het ontwerpen van nu.

Het hele jaar zijn er verschillende tentoonstellingen voor het landelijk themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl’ te zien in het Gemeentemuseum.