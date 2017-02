'Premiersdebat' RTL geschrapt na afzeggingen

ANP 'Premiersdebat' RTL geschrapt na afzeggingen

DEN HAAG - Het 'premiersdebat' dat RTL zondag 26 februari wilde houden gaat niet door. De zender heeft daartoe besloten na afzeggingen van VVD-leider Mark Rutte en PVV-voorman Geert Wilders. Zij willen niet komen omdat RTL niet vier, zoals eerder afgesproken, maar vijf lijsttrekkers heeft uitgenodigd.

Door ANP - 12-2-2017, 16:50 (Update 12-2-2017, 17:09)

,,Twee hoofdrolspelers haken af'', twittert adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws. ,,Ontzettend jammer. RTL schrapt nu premiersdebat.''

Voor het debat in de Amsterdamse Rode Hoed hebben naast Wilders en Rutte ook CDA-leider Sybrand Buma, D66-voorman Alexander Pechtold en hun GroenLinks-collega Jesse Klaver een uitnodiging ontvangen. RTL wilde aanvankelijk vier lijsttrekkers vragen, maar bedacht zich. De zender wilde een keuze maken op grond van de peilingen, maar die bleken geen verschil te kunnen zien tussen de derde, vierde en vijfde partij in grootte. ,,Keuze tussen 3 partijen op gedeelde 4e plek = niet redelijk'', twitterde Klein zondagmiddag.

Carnaval

Zowel de PVV als de VVD had al aangekondigd niet te kunnen leven met een groter aantal debatdeelnemers. ,,Jammer'', twitterde Wilders zondagmiddag. ,,Kan nu naar carnaval.'' De VVD slaat de uitnodiging af omdat RTL zich niet aan de afspraak houdt, twittert het hoofd voorlichting van de partij.

De andere drie genodigden hadden wel hun opwachting willen maken en varen uit tegen de beide afzeggers. Klaver noemt het ,,laf'' dat VVD en Wilders ,,het premiersdebat met ons willen ontlopen''. ,,De kiezer heeft recht op dit debat. De belangrijkste verkiezingen sinds tijden staan voor de deur.''

Bange politici

Buma vraagt zich af of Rutte en Wilders ,,niet op tv durven''. Ook D66-campagneleider Sjoerd Sjoerdsma denkt dat ,,Wilders natuurlijk niet durft''. Hij wijst erop dat ,,politiek meer is dan fotoshoppen en tweeten.'' Dat ook Rutte zich terugtrekt is volgens Sjoerdsma ,,treurig''. ,,Mensen houden niet van bange politici.''

De vijf lijsttrekkers treden een week na het gesneuvelde Rode Hoed-debat wel aan in het tweede verkiezingsdebat dat RTL organiseert. Die krachtmeting, met acht partijen, vindt plaats in Carré.