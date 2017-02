'Jongeren kunnen tien zetels beïnvloeden'

BREDA - Bij de komende verkiezingen zijn zeker tien Kamerzetels direct te beïnvloeden, als minstens 210.000 jongeren hun eigen stem plus twee volmachten gebruiken. Als jongeren dus meer invloed willen op hun toekomst, moeten ze zorgen dat ze twee volmachten krijgen, bijvoorbeeld van hun opa en oma. Dat is de kern van een particulier initiatief onder de noemer Magikjestem.nl.

Door ANP - 12-2-2017, 13:23 (Update 12-2-2017, 13:23)

,,Als het aan jongeren had gelegen was er geen brexit gekomen. Dan zou er een andere uitslag zijn geweest. En ook bij Trump was dat niet ondenkbaar", luidt het betoog. Jongeren kunnen de uitslag dus beïnvloeden en daarmee hun toekomst.

Volgens Jelle Drost, een van de initiatiefnemers, is het niet de bedoeling dat jongeren stemmen gaan ronselen. ,,Wij willen dat ze de dialoog aangaan om ouderen ervan te overtuigen toekomstgericht te stemmen. We geven nadrukkelijk geen advies op welke partij er moet worden gestemd."

Allemaal goed

Hoe de stemming uitpakt, maakt volgens Drost ook niet uit. ,,Of ze GroenLinks of PVV stemmen; het is allemaal goed. Het gaat erom dat de uitslag op deze manier ook door jongeren wordt gedragen."

Ronselen van stemmen is strafbaar. Wel mogen kiezers iemand machtigen of met twee volmachten van anderen stemmen.