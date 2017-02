Bosch-expo wint prestigieuze kunstprijs

NEW YORK/DEN BOSCH - Het Noordbrabants Museum heeft samen met het met het Museo Nacional del Prado een prestigieuze Global Fine Art Award gewonnen voor de tentoonstelling Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie. De twee musea in respectievelijk Den Bosch en Madrid deelden een groot deel van de tentoonstelling, waarmee de vijfhonderdste sterfdag van Bosch werd herdacht.

Door ANP - 12-2-2017, 8:46 (Update 12-2-2017, 8:46)

Directeur Charles de Mooij van het Bossche museum nam de prijs zaterdagavond (plaatselijke tijd) in New York in ontvangst. De twee kunstinstellingen wonnen in de categorie 'Renaissance, Barok, Oude Meesters, Dynastieën - solo-artiest'.

Het Noordbrabants Museum is het eerste Nederlandse museum dat een Global Fine Art Award wint. De prijzen worden jaarlijks toegekend aan de beste tentoonstellingen over de hele wereld, door een comité van internationale experts.