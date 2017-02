Groene stemhulp voor natuur en milieu

UTRECHT - Wie natuur en milieu wil laten meewegen in het stemhokje, kan vanaf zondag het Groen Kieskompas invullen. Daarin krijgt de invuller dertig stellingen voorgelegd over natuur, klimaat, energie, mobiliteit en landbouw, om zo te zien hoe de politieke partijen over die onderwerpen denken.

Door ANP - 12-2-2017, 8:10 (Update 12-2-2017, 8:10)

De online stemhulp is een initiatief van Greenpeace, Instituut voor Natuureducatie (IVN), Milieudefensie, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds.

,,Het Groen Kieskompas gaat over concrete onderwerpen: het sluiten van kolencentrales, ruimte voor weidevogels, 130 rijden op de snelweg en statiegeld. Onderwerpen waar veel Nederlanders een uitgesproken mening over hebben. Vanaf vandaag kun je eenvoudig testen welke partij het beste bij jouw groene opvattingen past", zegt een woordvoerster.

Het Groen Kieskompas is ontwikkeld door het 'gewone' Kieskompas. Alle partijen hebben gemeld wat hun positie is ten opzichte van de dertig stellingen.