Wilders gelooft 'uitsluiters' niet

DEN HAAG - Geert Wilders gelooft niet dat de partijen die hebben beloofd niet met zijn PVV samen te werken in een nieuwe regering, na de verkiezingen woord houden. ,,Je zet niet zomaar tweeënhalf miljoen mensen opzij'', liep Wilders vooruit op een verkiezingsoverwinning in een interview dat WNL op Zondag zondagochtend uitzendt. ,,Dat zullen ze niet gaan doen.''

Door ANP - 11-2-2017, 17:32 (Update 11-2-2017, 17:32)

Bijna alle partijen in de huidige Tweede Kamer sluiten een regeringscoalitie met de PVV uit. VVD-leider Mark Rutte liet onlangs weten dat hij de kans op samenwerking met de partij van Wilders in een nieuw kabinet ,,nul'' acht. Maar rivaliserende lijsttrekkers blijven twijfel zaaien over Ruttes belofte.

,,Ik weet dat als de kiezer de PVV echt groot maakt, in de buurt van sommige peilingen nu, dat men wel zal moeten'', zegt Wilders in het vraaggesprek met WNL over zijn kansen op regeringsdeelname. Hij noemde het 'cordon sanitaire' dat de andere partijen volgens hem hebben opgetrokken eerder al ondemocratisch.

Wilders maakt in het interview duidelijk dat hij het bezit van de Koran wil gedogen. ,,We gaan de Koran niet uit huis halen bij mensen. Natuurlijk niet'', verzekert de PVV-leider.

Wilders liet tot dusver de suggestie bestaan dat de politie korans in beslag zou moeten nemen. Toen CDA-leider Sybrand Buma hem daarover in september in de Tweede Kamer aan de tand voelde, sprak hij dat niet tegen. Wel zei hij toen dat hij de Koran wilde behandelen als Hitlers Mein Kampf. Dat boek mag wel in de boekenkast staan en gelezen worden, maar niet worden verkocht.