ANP Bedenker Oerol stopt ermee

TERSCHELLING - Joop Mulder, de bedenker van het Oerol-festival op Terschelling, stopt ermee. Hij gaat zich storten op zijn andere artistieke project, Sense of Place. Hij zegt dat in de Leeuwarder Courant van zaterdag.

Door ANP - 11-2-2017, 8:50 (Update 11-2-2017, 8:50)

,,Ik ben zo enthousiast bezig met Sense of Place dat ik daar al mijn tijd in wil steken. Bovendien doen algemeen directeur Marelie van Rongen en artistiek leider Kees Lesuis als artistiek leider het erg goed bij Oerol. Ik kan met gerust hart afstand nemen", aldus de 63-jarige Mulder.

Hij begon Oerol ('overal') in 1981 in zijn café De Stoep in Midsland. Het is uitgegroeid tot een van de grootste locatietheaterfestivals van Europa. Vorig jaar werden 135.000 kaarten verkocht.

Met Sense of Place wil Mulder laten zien hoe de mens heeft ingegrepen in het Waddenkustgebied. Hij organiseert kunstprojecten langs de Nederlandse Waddenkust en breidt dat op termijn uit naar de Deense en Duitse Waddenkust. Mulder hoopt er veel 'cultuurtoeristen' mee te trekken.