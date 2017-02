'DENK gebruikt nepaccounts op sociale media'

DEN HAAG - De partij DENK gebruikt nepaccounts op sociale media om tegenstanders aan te vallen en reclame te maken voor de partij. Dat concludeert NRC vrijdag. De krant sprak met (oud-)medewerkers, las vertrouwelijke stukken en zag interne mails en chats.

Door ANP - 11-2-2017, 0:11 (Update 11-2-2017, 0:11)

NRC noemt onder meer een aanval op PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, die in de Volkskrant kritiek had geuit op DENK. Farid Azarkan stelde in een chat op WhatsApp een reactie voor. Enes Yigit, leider van de jeugdafdeling van DENK, zou vervolgens hebben gesuggereerd een zogeheten troll account te gebruiken. Azarkan accepteerde dat, waarop Yigit zei: ,,Ga ik doen.''

Sommige nepaccounts hebben autochtone namen, zoals Adriaan Wijenberg, Norbert Groenendijk en Ted van Denen. Voor de profielen worden foto's van internet geplukt, zoals de foto van de Belgische theatermaker Lucas De Man. De partij zou autochtone profielen hebben gemaakt omdat ze niet wilde worden gezien als ,,boze Turken die alleen maar voor moslims opkomen'', aldus NRC.

DENK wil tegen NRC niet reageren. De partij publiceerde eerder deze week wel een videoboodschap, waarin Tunahan Kuzu zei dat NRC-journalisten ,,aan het graven en aan het wroeten zijn om iets te vinden over DENK. En binnenkort zullen ze vast en zeker opnieuw met een kulverhaal komen.''