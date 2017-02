PvdA wil er 40.000 overheidsbanen bij

DEN HAAG - Als het aan de PvdA ligt, komen er tot 2021 zo'n 40.000 overheidsbanen bij. De partij denkt daarbij aan toezichthouders in het openbaar vervoer, beheerders van sportclubs en conciërges op scholen. Ook willen de Sociaal-democraten het voor bedrijven aantrekkelijker maken om ouderen in dienst te nemen.

Door ANP - 10-2-2017, 23:24 (Update 10-2-2017, 23:55)

,,We moeten het risico voor werkgevers wegnemen'', zei vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher vrijdag in het tv-programma Jinek. ,,Het is in Nederland goedkoper om flexwerkers in een bedrijf te hebben dan mensen in vaste dienst te nemen.'' Dat moet volgens hem veranderen.

De partij wil de komende vier jaar 8 miljard euro uittrekken om de werkgelegenheid te bevorderen, onder meer door subsidie te geven aan werkgevers die moeilijker plaatsbare mensen in dienst nemen.

Heel andere standpunten

De voorgestelde maatregelen wijken af van het beleid van het huidige kabinet van VVD en PvdA. ,,In campagnetijd worden de verschillen heel groot. Maar die verschillen zijn er nu eenmaal'', aldus Asscher. ,,Je moet in Nederland kunnen samenwerken met mensen en partijen met heel andere standpunten.''

Eerder op vrijdag lanceerde PvdA-staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma een plan om zogenoemde krimpregio's te stimuleren. Haar partij wil daar 300 miljoen euro voor uittrekken, dat onder meer ten goede moet komen aan regio's als de Achterhoek en Oost-Groningen. Met de ontwikkeling van supersnel 5G-internet, beter openbaar vervoer en een vitaliteitsfonds wil de PvdA de economie in regio's met dalende bevolkingsaantallen een steun in de rug geven.