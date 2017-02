Botsingen op snelwegen door sneeuw

ANP Botsingen op snelwegen door sneeuw

DEN HAAG - Sneeuwval zorgt vrijdagavond voor verkeersproblemen in het zuidwesten van het land. Bij Den Haag en Rotterdam hebben door gladheid diverse ongelukken plaatsgevonden, melden de ANWB en de VerkeersInformatieDienst (VID).

Door ANP - 10-2-2017, 21:55 (Update 10-2-2017, 22:21)

De A13 (Rotterdam-Den Haag) werd ter hoogte van Delft afgesloten nadat daar een aantal auto's op elkaar botsten. Op de A15, Europoort richting Rotterdam-Centrum, botsten vijf auto's op elkaar. De weg is bij Rozenburg afgesloten. Ook de A16 (Rotterdam-Breda) is bij Dordrecht afgesloten na een ongeval door gladheid. Verderop bij de Van Brienenoordbrug is de A16 richting Rotterdam afgesloten. Een buis van de Beneluxtunnel in de A4 Rotterdam in de richting Den Haag werd eveneens afgesloten na een ongeval door gladheid.

Of er mensen door de ongevallen gewond zijn geraakt, is niet bekend.