ANP 7 jaar geëist voor voorbereiden aanslag

ARNHEM - Tegen een 41-jarige man is vrijdag in de rechtbank in Arnhem zeven jaar gevangenisstraf geëist omdat hij begin vorig jaar van plan zou zijn geweest een aanslag in Nederland te plegen. Volgens het OM heeft de man contact met een Franse extremist in Syrië en met een Belgische extremist. Tegen hen zou de man zonder vaste woonplaats gezegd hebben dat hij een aanslag in Nederland wilde plegen en daarna naar Syrië zou vertrekken.

Door ANP - 10-2-2017, 14:59 (Update 10-2-2017, 14:59)

Uit onder meer gesprekken die de man voerde via WhatsApp en met mensen uit zijn omgeving, blijkt volgens het OM dan hij van plan was een aanslag te plegen. Ook deelde de verdachte via sociale media filmpjes en foto’s van IS.

Daarnaast zou hij ook betrokken zijn bij een overval op een winkel in Arnhem en op een supermarkt in Doornenburg.