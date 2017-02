Rutte: oproep Asscher slap aftreksel

DEN HAAG - Premier Mark Rutte (VVD) noemt een open brief van onder anderen vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) een slap aftreksel van zijn eigen oproep om normaal te doen. Het origineel is beter, aldus Rutte in een commentaar op de advertentie met Asscher vrijdag op de achterpagina van de Volkskrant.

Door ANP - 10-2-2017, 14:56 (Update 10-2-2017, 14:56)

Onder het motto Wij Zijn Nederland doen Asscher en anderen de oproep ,, aan ons allemaal'' niet langer stil te zijn. ,,Nederland, maak je los uit de traditie van Brexit en Trump. Door niet pas op te staan als het te laat is.'' De PvdA zit achter de actie.

,,Een sympathiek initiatief met een lieve tekst'', aldus Rutte. Maar volgens de VVD-lijsttrekker moeten ook ,,oncomfortabele waarheden'' worden besproken. Hij verwees daarbij naar zijn eigen tekst in een paginagrote advertentie onlangs in landelijke kranten, waarin hij onder meer hufterig gedrag afkeurde.