Koningspaar sluit druk bezoek Duitsland af

ORANIENBAUM - Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagmiddag hun vierdaagse werkbezoek aan Duitsland afgesloten in Slot Oranienbaum, vlak bij Dessau. De slotdag van de reis door Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt stond in het teken van watermanagement, Oranje-historie, het honderdjarig bestaan van De Stijl en de relatie met de Duitse tegenhanger Bauhaus.

Willem-Alexander en Máxima spraken tijdens een korte ontmoeting met de media van heel intensieve, maar bijzondere dagen. ,,We hebben veel positieve energie gezien", vatte hij zijn indrukken samen. ,,We willen dit gebied ook aan de Nederlanders laten zien. Er is meer dan alleen de deelstaten die aan ons land grenzen." Willem-Alexander gaf wel toe dat drie deelstaten bezoeken in zo'n korte tijd 'eigenlijk te veel' was.

Het bezoek aan voormalig concentratiekamp Buchenwald heeft veel indruk gemaakt. Willem-Alexander zei vaker concentratiekampen te hebben bezocht, maar het beroert hem steeds weer. ,,We mogen nooit vergeten wat mensen elkaar aan kunnen doen."

Het koningspaar werd vrijdag in Dessau bijgespijkerd over de wederzijdse invloed van de kunstenaars en ontwerpers van Bauhaus en De Stijl. Handig, want zaterdag opent de koning in het Gemeentemuseum in Den Haag de tentoonstelling 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck - De uitvinding van een nieuwe kunst'. In deze expositie staat het werk van twee belangrijke schilders van De Stijl centraal. In het Bauhaus kreeg hij werk van de Duitse kunstvernieuwers in onder meer architectuur en design te zien.