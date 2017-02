Man uit Geleen toch neergeschoten

GELEEN - De 29-jarige man uit Geleen die in de nacht van dinsdag op woensdag aan de Beatrixlaan in die plaats overleed, is neergeschoten. Dat is de officiële doodsoorzaak, meldde de politie vrijdag.

Door ANP - 10-2-2017, 12:08 (Update 10-2-2017, 12:08)

Het was de afgelopen dagen onduidelijk hoe de man om het leven was gekomen. In eerste instantie was er sprake van een schietincident, maar die verklaring trok de politie later weer in. Gezien de verwondingen die de man had, kon de politie niet met zekerheid vaststellen dat hij was neergeschoten.

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de politie een melding van een incident aan de Beatrixlaan in Geleen waar twee mannen aan het vechten waren met de 29-jarige bewoner. Toen agenten arriveerden vonden ze de zwaargewonde bewoner die korte tijd later overleed. De twee verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. Het is onduidelijk waarom de man is neergeschoten.

De politie heeft 25 rechercheurs op de zaak gezet.