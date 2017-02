Koenders niet onder indruk van uithaal Kremlin

DEN HAAG - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) is ,,niet erg onder de indruk''' van de Russische uithaal dat Nederland hysterisch doet over Russische cyberaanvallen. Hij zei dat vrijdag in een reactie op de woorden van Kremlin-woordvoerster Maria Zacharova.

Door ANP - 10-2-2017, 11:46 (Update 10-2-2017, 11:46)

,,Wij moeten gewoon alert zijn. Daar is alle reden toe en daar gaan we ook mee door'', aldus Koenders. ,,Het is een tijd van alternatieve feiten, zal ik maar zeggen'', aldus Koenders.

Volgens het Kremlin zijn beweringen dat Rusland met cyberaanvallen bijvoorbeeld de uitslag van de Nederlandse parlementsverkiezingen zou willen beïnvloeden, bizarre uitingen van hysterie waar geen bewijs voor wordt geleverd.

Hoofd van de inlichtingendienst AIVD Rob Bertholee zei vorige week in een interview dat Rusland via hackaanvallen probeert door te dringen tot geheime regeringsdocumenten.