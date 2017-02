PvdA wil meer geld voor krimpregio's

DEN HAAG - De PvdA wil 300 miljoen euro uittrekken om zogenoemde krimpregio's te stimuleren. Met de ontwikkeling van supersnel 5G-internet, beter openbaar vervoer en een vitaliteitsfonds wil de partij de economie in regio's met dalende bevolkingsaantallen een steun in de rug geven. ,,Want Nederland houdt niet op bij de Randstad'', stelt PvdA-kandidaat en huidig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma, die het plan vrijdag lanceert.

Door ANP - 10-2-2017, 7:26 (Update 10-2-2017, 7:26)

Het geld is onder meer bedoeld voor regio's als de Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek. ,,Als geboren Groningse en inwoner van Enschede zie ik om me heen de effecten van een afname van de bevolking'', zegt Dijksma ,,Voorzieningen verdwijnen, bedrijvigheid neemt af en de leegstand is al langer een verborgen probleem. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben.''

5G is de toekomstige opvolger van de huidige 4G-netwerken en belooft uiteindelijk tien tot honderd keer zo snel te worden. Voor de ontwikkeling hiervan wil de partij 100 miljoen euro uittrekken. Eenzelfde bedrag gaat voor het openbaar vervoer, onder voor naar betere spoorverbindingen met de Randstad. De laatste 100 miljoen euro voor het zogenoemde vitaliteitsfonds is bedoeld voor zaken als zorg, onderwijs en winkels.