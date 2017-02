Bouwvakkers vinden rechtbankstukken

ANP Bouwvakkers vinden rechtbankstukken

AMSTERDAM - Bouwvakkers hebben een lading geheime rechtbankstukken bezorgd bij de redactie van De Telegraaf. Ze vonden de papieren tijdens de verbouwing van het gerechtsgebouw in Amsterdam. Volgens de krant gaat het om delen van nog lopende strafzaken, onlangs begonnen politieonderzoeken en interne stukken over personeelsproblemen bij de rechtbank.

Door ANP - 10-2-2017, 7:20 (Update 10-2-2017, 7:20)

De redactie heeft het materiaal inmiddels teruggeven aan de rechtbank.

De krant laat verschillende advocaten aan het woord die schande spreken over de vondst. ,,Dit is heel ernstig. Ik ga opheldering vragen aan de rechtbank. Je moet erop kunnen vertrouwen dat de privacy van je cliënt is gewaarborgd", zo citeert de krant advocaat Emad El Assrouti.

Hoogleraar privacyrecht Gerrit-Jan Zwenne noemt het een datalek van ongekende proporties.